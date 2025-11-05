Zum Hauptinhalt springen

Gerrymandering in den USADer kalifornische Bär schlägt zurück

Lesezeit: 4 Min.

Gouverneur Gavin Newsom im Hauptquartier der Demokraten in Sacramento. Er kann sich über das Ergebnis der Abstimmung über die „Proposition 50“ freuen.
Gouverneur Gavin Newsom im Hauptquartier der Demokraten in Sacramento. Er kann sich über das Ergebnis der Abstimmung über die „Proposition 50“ freuen. (Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Kalifornien hat abgestimmt: Die Wahlkreise dürfen zugunsten der Demokraten neu zugeschnitten werden. Das ist eine Reaktion auf das „Gerrymandering“ der Republikaner – und ein Signal des Gouverneurs Gavin Newsom in Richtung Donald Trump.

Von Peter Burghardt, Washington

In Kalifornien ging es am Dienstagabend schon um den 3. November 2026, vielleicht auch um den 7. November 2028: In einem Jahr finden die nächsten Zwischenwahlen der USA statt; dann geht es um die künftige Besetzung von Senat und Repräsentantenhaus, wo seit Januar dieses Jahres die Republikaner des US-Präsidenten Donald Trump über die Mehrheit verfügen. Und in drei Jahren sind voraussichtlich die nächsten Präsidentschaftswahlen. Was hat eine aktuelle Abstimmung in Kalifornien damit zu tun?

