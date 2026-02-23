Mit einer großen Feier sind am Abend die Olympischen Winterspiele zuende gegangen. SZ-Reporter Holger Gertz hat das Spektakel in der Arena in Verona verfolgt , dort eine Italo-Alltime-Playlist gehört – und schon den Frühling gesehen. Den SZ-Liveblog können Sie hier nachlesen .

Zum Abschluss gab es noch einmal Gold und Silber für die deutschen Bobfahrer. Im Medaillenspiegel landete Deutschland damit insgesamt auf Platz fünf – in meinen Laien-Ohren ein gutes Ergebnis. Trotzdem unkten Sportfunktionäre in den vergangenen Tagen über den Nachholbedarf der Bundesrepublik. Sportredakteur Johannes Knuth erklärt, wo die Probleme liegen. Sein Kollege Sebastian Winter zieht Bilanz und erklärt, warum Italien im Vergleich zu den vorherigen Ausrichtern Sotschi, Pyeongchang und Peking sehr viel richtig gemacht hat.

Manch Zuschauer wird es schade finden, dass die Winterspiele nun vorbei sind. Viele Sportler aber fallen nach den Wettbewerben in ein richtiges Loch, hat der Sportpsychologe Moritz Anderten meiner Kollegin Christina Berndt erklärt.

Politisch dürfte diese Woche erneut der Zollstreit mit den USA wichtig werden – auch in Brüssel, wo man sich von Präsident Donald Trump offenbar nichts mehr bieten lassen will.

Und in Bayern biegt der Kommunalwahlkampf, um noch einmal beim Sport zu bleiben, auf die Zielgerade ein. In München haben sich am Sonntag auf Einladung der SZ die drei Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters zu einem Wettstreit auf der Bühne des Residenztheaters getroffen. Lesen Sie hier nach, wie sie sich geschlagen haben.

Was heute wichtig ist

AfD-Europaabgeordnete aus Niedersachsen wirft ihrer Partei Veruntreuung vor. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der Vorsitzende der AfD Niedersachsen, Ansgar Schledde, finanziere über Abgeordneten-Budgets ein parteiinternes Netzwerk, schreibt die EU-Abgeordnete Anja Arndt an die Parteiführung. Schledde verspreche Unterstützung für Listenplätze, im Gegenzug dürfe er über „35 % des zukünftigen Mitarbeiterbudgets“ bestimmen. Zum Artikel

Mexiko: Mächtiger Drogenboss „El Mencho“ getötet. Bei einem Militäreinsatz zur Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, bekannt als „El Mencho“, sind sieben Menschen ums Leben gekommen – darunter auch „El Mencho“. In mehreren Städten, darunter der Touristen-Stadt Puerto Vallarta, kam es zu Ausschreitungen durch Kartell-Mitglieder. Zum Artikel

Finanznot der Kommunen: Von schneller Hilfe ist keine Rede mehr. Viele Städte und Gemeinden schreiben rote Zahlen. Bund und Länder wollten im ersten Quartal weiter beraten, welche Lösungen es geben könnte. Doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten, Bund und Länder schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Zum Artikel

Ukraine-Hilfe: Orbán droht Milliarden-Paket zu blockieren. Ungarns Premier will ein längst beschlossenes EU-Hilfspaket blockieren. Seine Anti-Ukraine-Haltung vier Jahre nach Kriegsbeginn hat vor allem einen Grund: Seine Wiederwahl. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Schlussfeier der Winterspiele: Es gibt Eis statt ICE. Charaktere der Oper, ehrenamtlich Tätige, ein Chor und eine Italo-All-Time-Playlist: Die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele gerät in einer Melange aus Feierlichkeit und Bodenständigkeit stimmig. Auch weil ein Gast der Feier in Verona doch fernbleibt: Donald Trump. Zum Artikel

Selbst beim Abschied sind die Italiener unschlagbar. Bei der Abschlussfeier sagen die Gastgeber arrivederci Olympia, es erklingen Opern, Hymnen und allerlei Poesie. Dann erinnert die IOC-Präsidentin an „eine Welt, die die Werte manchmal vergisst“. Hätte noch Lust auf eine Runde Curling: der SZ-Liveblog. Zum Liveblog zu Olympia

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Wildberger wirbt für KI-Kooperation. In Neu‑Delhi trat Deutschland leise auf, war aber diplomatisch aktiv: Digitalminister Karsten Wildberger sondierte neue Allianzen, verhandelte über Rechenzentren, Kooperationen und digitale Infrastruktur. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Merz in China – De-Risking in Worten, aber nicht in Taten. Die Neuausrichtung gegenüber China stockt. Das stellt den Kanzler auf seiner China-Reise in dieser Woche vor ein Dilemma. Angesichts Pekings Unterstützung für Russland will Merz geopolitisch härter auftreten, hat aber von China abhängige Wirtschaftsvertreter in seiner Delegation. Statt des Befreiungsschlags droht eine inhaltliche Wiederholung früherer Kanzlerbesuche. Zum Briefing