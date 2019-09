Das Verteidigungsministerium will den Militärgeheimdienst MAD für die Abwehr von Extremisten stärken. Im Herbst werde dazu mit Burkhard Even, bisher Leiter der Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz, ein ziviler, zweiter Vizepräsident beim Militärischen Abschirmdienst eingesetzt, berichtete die Zeitschrift Spiegel am Freitag. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen als Teil einer Strukturreform auch mehrere hundert neue Stellen geschaffen werden. Damit reagiert das Ministerium auch auf Kritik, das Vorgehen gegen Rechtsextremismus in den Reihen der Streitkräfte sei nicht ausreichend energisch. Even soll mit einer eigenen Abteilung für die Extremismusabwehr zuständig sein.