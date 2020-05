"Norbert Blüm" steht auf dem Grabkreuz, kein "Dr." davor. Wer Titelhuberei schon im Leben seltsam fand, dem mutet man sie im Tode erst recht nicht zu. Etwa 200 Gäste haben sich auf dem Alten Friedhof und zuvor in der Kirche St. Elisabeth in Bonn eingefunden, dort nach dem Prinzip: Zwei pro Reihe, und dies nur in jeder zweiten davon. Wenigstens nicht der ganz kleine Abschied, mit lediglich zehn erlaubten Teilnehmern, wie bis zur vergangenen Woche in ganz Deutschland vorgeschrieben war. Aber normalerweise, also ohne Corona, wären in St. Elisabeth alle Plätze besetzt, und die Menschen würden vermutlich noch in den Gängen stehen; Blüm hätte das garantiert gefreut. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, sagt in ihrer Ansprache: "Es nehmen heute mehr Menschen Abschied von Norbert Blüm, als hier sein dürfen."

Mehr ist wohl eine Untertreibung; Prälat Karl Jüsten, der den Gottesdienst leitet, aber auch alle anderen Redner beschäftigen sich damit, warum Norbert Blüm derart populär war im Land, warum er eigentlich jedem ein Begriff ist, obwohl er als Arbeits- und Sozialminister doch schon fast 22 Jahre außer Dienst war, und warum letztlich niemand schlecht von ihm sprach. Jüsten erzählt, worin Blüm den Sinn des Lebens sah - in der Liebe; aber nicht nur in derjenigen zwischen einem Paar oder in der Familie. "Wie kein anderer hatte er verstanden, was Nächstenliebe ist", sagt Jüsten, nämlich "sich anrühren zu lassen vom Leid derer, die man gar nicht kennt."

Deshalb schuf Blüm die Pflegeversicherung. "Millionen Menschen können Norbert Blüm sehr, sehr dankbar sein", sagt Hubertus Heil, der zehn war, als Blüm im Jahr 1982 Arbeitsminister wurde; 26, als er aufhörte und heute sein Nachfolger ist. Deshalb flog Blüm nach Katar und sah sich die Ausbeutung auf den WM-Baustellen an. In Griechenland legte er sich zu syrischen Flüchtlingen ins Zelt, nach Chile war er 1987 gefahren, um 16 zum Tode Verurteilte aus Pinochets Kerkern zu holen, nicht ohne dem Diktator ins Gesicht zu sagen, dass er ein Mörder sei. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagt: "Ich kenne keinen vergleichbaren Vorgang in der deutschen Nachkriegsgeschichte, dass jemand so Klartext geredet hat." Womit auch schon der weitere Grund für Blüms Popularität genannt wäre: Er konnte sich so ausdrücken, dass man ihm gern zuhörte und jeder ihn verstand. Kramp-Karrenbauer liefert das Beispiel, den Blüm-Satz: "Alle wollen den Gürtel enger schnallen - aber jeder fummelt am Gürtel des anderen herum." Laschet sagt, mit dieser Begabung habe er der Demokratie einen großen Dienst erwiesen.

Zwei Pfarrer, ein Organist, ein Kantor, ein Ensemble des Beethoven-Orchesters und zwei Ministranten gestalten den Gottesdienst. Letztere sind quasi zwei späte Kollegen des Verstorbenen. Kramp-Karrenbauer erzählt die Geschichte von 1948, als Norbert Blüm Ministrant war und sich den Spaß machte, Schießpulver ins Weihrauchfass zu mischen. Es gab die erwartbare Stichflamme, und allenfalls diese Tat des damals 13-Jährigen passt in die Kategorie, für die Prälat Jüsten den Herrgott um Nachsicht bittet: falls er mal etwas Schlechtes getan haben sollte. Das "falls" betont er ausdrücklich.