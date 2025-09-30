Zum Hauptinhalt springen

Härtere AsyplpraxisWas die Abschiebepläne nach Syrien und Afghanistan bedeuten

Lesezeit: 4 Min.

Ein Flugzeug der Qatar Airways startet vom Flughafen Leipzig/Halle, darin 81 Afghanen, die in ihr Land abgeschoben werden. Das war Mitte Juli.
Ein Flugzeug der Qatar Airways startet vom Flughafen Leipzig/Halle, darin 81 Afghanen, die in ihr Land abgeschoben werden. Das war Mitte Juli. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Innenminister Dobrindt lässt seine Beamten jetzt auch mit Taliban und der Übergangsregierung in Damaskus über Abschiebungen verhandeln. Vor allem für Geflüchtete aus Syrien könnte das Folgen haben.

Von Markus Balser und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Schon der erste Flug sollte eine ziemlich klare Botschaft senden.  Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte Mitte Juli Europas Innenministerkollegen einer „Koalition der Willigen“ für eine härtere Abschiebepraxis zum Fuß der Zugspitze bugsiert, da machte die Nachricht über einen brisanten Flugzeugstart die Runde. Just an diesem Morgen hob im fernen Leipzig ein unter strengster Geheimhaltung geplanter Abschiebeflug nach Kabul ab. An Bord: 81 Männer aus Afghanistan. Erstmals ließ die schwarz-rote Bundesregierung damit schwere Straftäter nach Afghanistan abschieben.

Zur SZ-Startseite

Migration
:Europas finstere Seite

Dass Italien Migrationszentren in Albanien eingerichtet hat, wird nicht nur in Deutschland sehr genau beobachtet. Klar ist aber auch: Das Verfahren ist hochumstritten, teuer sowieso. Eine Fahrt in die Trostlosigkeit.

SZ PlusVon Lina Verschwele (Text und Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite