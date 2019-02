22. Februar 2019, 18:44 Uhr Abschiebungen Helfer unerwünscht

Millionen Ehrenamtliche kümmern sich um Flüchtlinge, vor allem als Vermittler gegenüber der Bürokratie. Doch diese Rolle, in der sie gebraucht wurden, wandelt sich. Sie fühlen sich in die Ecke von Staatsgegnern gedrängt.

Von Bernd Kastner, Krailling

Die Diskussion läuft schon, bevor alle am großen Esstisch Platz nehmen. Termin, Abschiebung, Information - das sind die Stichworte, über die Jürgen Schade laut nachdenkt. Was planen die in Berlin? Wann macht man sich strafbar als Flüchtlingshelfer? Wer weiß denn vorab von einer Abschiebung? Es entwickelt sich ein Gespräch, das eine Mischung aus Fragen und Forderungen ist, aus Abwehr und Angriff, wie so oft in der Asyldiskussion. Neu aber ist diese Frage: Droht mir als Helfer wirklich bald Gefängnis, wenn ich über eine Abschiebung informiere? Schade wird später sarkastisch sagen: "Ich bin Teil der Anti-Abschiebe-Industrie." Sitzt da ein potenzieller Straftäter?

"Achtung!" So begann vor ein paar Tagen eine Mitteilung von Pro Asyl, der bundesweiten Lobbyorganisation für Schutzsuchende: "Diese Mitteilung könnte künftig strafrechtliche Konsequenzen haben." Es folgte die Info, dass ein Abschiebeflug nach Afghanistan geplant sei. Davor gab es schon 20 dieser Flüge, jeden hatten Helfergruppen vorab bekannt gemacht und dagegen protestiert, aber nun ist da dieses Gesetzesvorhaben aus dem Bundesinnenministerium. Es will nicht nur die Abschieberegeln weiter verschärfen, es droht auch Asylhelfern, wenn sie über Abschiebetermine informieren. Bis zu drei Jahre Haft sind vorgesehen. Nachzulesen im Referentenentwurf auf den Seiten 64 und 65.

Haft fürs Behindern Seit einigen Tagen ist der 74-seitige Entwurf des Bundesinnenministeriums für ein "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" in der Ressortabstimmung. Darin wird skizziert, wie der Staat künftig gegen jene vorgehen soll, die Abschiebungen behindern oder verhindern. "Wegen des besonderen Unrechtsgehalts" sei "entsprechendes Verhalten strafrechtlich zu sanktionieren". Was damit gemeint ist, bleibt allerdings vage: "Strafbar ist die Beeinträchtigung der Vollziehung einer bestehenden Ausreisepflicht, was jede Behinderung der Vollziehung miterfasst", etwa "die Verzögerung oder Verhinderung einer einzelnen Abschiebungsmaßnahme". Bestraft werden sollen auch "Veröffentlichungen von geplanten Abschiebeterminen", etwa via "Newsletter" oder in sozialen Netzwerken, und auch "gegenüber einem ausreisepflichtigen Ausländer". Die Änderungen betreffen Paragraf 95 des Aufenthaltsgesetzes. Es drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Bernd Kastner

"Das ist ein Angriff auf die Grundwerte der Zivilgesellschaft", sagt Sonia Welski-Preißer, 66, "der Versuch, uns Helfer einzuschüchtern. Wurden wir am Anfang noch gebraucht, haben jetzt die staatlichen Behörden die Helfer als Feindbild entdeckt." Es ist ihr Esstisch, an den sie Vertreter von Helfergruppen gebeten hat, neben Jürgen Schade, 76, auch Eva Ott, 70. Sie leben alle im westlichen Speckgürtel von München, sind aktiv in Krailling, Gauting und Gilching. "Mich kann er nicht einschüchtern", sagt Schade über Innenminister Horst Seehofer, "ich vertraue und hoffe, dass das nie Gesetz werden wird." Schade ist Jurist, war Chef des Deutschen Patentamts, vertritt inzwischen als Anwalt gelegentlich Flüchtlinge. "Unvorstellbar" sind für ihn Seehofers Haftpläne, sie verletzten Grundrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit.

Helfer diskutieren vermehrt über ihren Frust und ihr Gefühl der Hilflosigkeit

So sieht es auch Günter Burkhardt, der Chef von Pro Asyl. Er vermutet hinter dem Vorstoß politische Taktik: Der Entwurf enthalte so viele "Giftzähne", dass am Ende jener zur Sanktionierung von Helfern als Entgegenkommen herausgezogen werde, um im Windschatten dessen diverse andere Verschärfungen, die sich direkt gegen Flüchtlinge richten, durchzubekommen.

Und die Runde an dem Tisch in Krailling ist mit ihrem Unbehagen keineswegs alleine: Eine repräsentative Umfrage, veröffentlicht vor einem Jahr vom Bundesfamilienministerium, zählt in Deutschland sechs Millionen Ehrenamtliche. Und wenn Welski-Preißer für ihren Helferkreis einen Supervisor engagiert, um über den Frust zu reden und den Umgang mit dem Gefühl der Hilflosigkeit, sagt das viel: Die Helfer brauchen Hilfe.

Nein, es herrscht keine Angst vor dem Gefängnis, aber da ist Sorge, große Sorge. Man spüre und höre, wie sich Skepsis ausbreite. Immer öfter begegneten "normale" Bürger einem Flüchtling mit Argwohn, selbst Helfer seien zunehmend verunsichert. Nicht der harte Kern, aber doch jene, die bisher die Asylarbeit unterstützten. Eva Ott berichtet, was sie immer wieder von Frauen höre: "Ich würde ja gerne helfen, aber mein Mann ist dagegen." Männer hätten Angst, dass Flüchtlinge ihren Frauen etwas antun, erklärt Ott. Die ständige Berichterstattung, das Reden vieler Politiker über kriminelle Flüchtlinge zeigten Wirkung im Jahr vier nach "Wir schaffen das".

Unermüdlich und unentgeltlich: Eine ehrenamtliche Lehrerin beim Deutschunterricht in München. (Foto: Angelika Bardehle)

Abschiebung - die politische Diskussion dreht sich inzwischen vor allem darum. Auch bei den Helfern? Kommt drauf an, sagt Jürgen Schade. Für ihn im Gautinger Ortsteil Stockdorf sei das kein Thema, weil sie in der Unterkunft vor allem Familien haben, die bleiben dürfen. In anderen Orten aber drohe vielen Flüchtlingen die Abschiebung. Er würde nie zu illegalen Aktionen raten, um eine Zwangsrückkehr zu verhindern, er vertraue auf den Rechtsstaat. Er ist als Anwalt hin und wieder vor Gericht zugange, das ist sein Job in der "Anti-Abschiebe-Industrie". Da zeige sich, wie wichtig es sei, nicht jede Ablehnung hinzunehmen: Meist habe er Erfolg, kürzlich habe er eine afghanische Familie "von null auf hundert gebracht": Das Asylbundesamt habe sie komplett abgelehnt, inklusive Ausreiseaufforderung, das Gericht aber habe ihnen den vollen Schutz gegeben. Der Rechtsstaat ist Schades Hebel, eine Abschiebung zu verhindern. Er sagt: "Wir sind Sand im Getriebe einer Abschiebebürokratie." Die Zivilgesellschaft müsse der Politik weiter auf die Finger schauen.

40 Stunden die Woche widmet Eva Ott Flüchtlingen. Manchmal, wenn sie ein Nein des Bamf als himmelschreiende Ungerechtigkeit empfand, hat sie an einer Kirche angeklopft. Fünf Kirchenasyle hat sie initiiert. Deshalb bekam sie es mit der Staatsanwaltschaft zu tun, zwei strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden gegen sie eingeleitet. Das Agieren der Justiz ist der Teil der neuen, schärferen Linie gegen Helfer, vor allem in Bayern. Eva Ott gehört zu jenen, derer die CSU in den letzten Jahren verlustig gegangen ist. 20 Jahre lang war sie Mitglied, hat Mitte der 90er für die CSU in Gilching fürs Bürgermeisteramt kandidiert, aber vor etwa zwei Jahren habe sie die Nase voll davon gehabt, wie CSU-Größen wie Seehofer, Andreas Scheuer oder Alexander Dobrindt über Flüchtlinge redeten. Sie ist ausgetreten aus der CSU.

Den Großteil ihrer Zeit für Flüchtlinge verbringen Ott und die anderen am Tisch auf und mit Ämtern. Sie begleiten Flüchtlinge mit zu Behörden, helfen beim Ausfüllen von Formularen, sind Mittler zwischen Staat und Flüchtlingen, egal, ob einer Schutzstatus hat oder die Abschiebung befürchtet. Sie ärgern sich, mal über eine herablassende Bemerkung eines Beamten, mal über falsche Auskünfte - Alltag, ärgerlich, aber zu bewältigen. Latent aber wächst bei ihnen die Sorge über die Stimmung, auch unter vielen Flüchtlingen.

"Der Druck ist immens", sagt Welski-Preißer über das, was sie in den Unterkünften in den Landkreisen Starnberg und München hört und sieht. Viele Flüchtlinge leben seit Jahren in einem Mehrbettzimmer, dürfen nicht arbeiten, haben keinen strukturierten Tagesablauf, verbringen ihre Zeit mit Warten. Welski-Preißer ist Kunsttherapeutin, sie weiß zu deuten, was es heißt, wenn junge Männer morgens nicht aus dem Bett kommen: Dahinter steckten meist psychische Probleme. Unsicherheit, Resignation, Verweigerung, Aggression untereinander - all das nehme sie zunehmend wahr. "Man sieht es auch an den Gesichtern", sagt Eva Ott: Apathie, gefördert von einer Politik, die Stimmung gegen Geflüchtete mache.

Welski-Preißer sieht inzwischen mehr gefährdet als allein die Integration von Hunderttausenden Flüchtlingen. Für sie steht die demokratische Kultur in Deutschland auf dem Spiel, das menschliche Miteinander, wenn nun schon zivilgesellschaftlich Engagierte mit Knast bedroht würden. Sie überführt ihre Sorge in eine Aktiv-Formel: "Wir müssen jetzt aufstehen und sagen: So nicht, Herr Seehofer!"