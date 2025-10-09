Gespräche mit den islamistischen Taliban über regelmäßige Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan sind laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt „weit fortgeschritten“. Bei der Debatte über das neue EU-Asylsystem im Bundestag erklärte der CSU-Politiker, es seien Mitarbeiter des Innenministeriums in der afghanischen Hauptstadt Kabul gewesen. Dabei ging es ihm zufolge darum, ob man regelmäßig nicht nur mit Charter-, sondern auch mit Linienflügen nach Afghanistan abschieben könne. „Und ich will Ihnen sagen, diese Gespräche, die sind weit fortgeschritten und wir werden diesen Weg konsequent weitergehen“, sagte der Innenminister. Die Kontakte zu den Taliban sind umstritten, denn offiziell unterhält die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu den international isolierten Islamisten.