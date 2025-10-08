US-Bischof Mark Seitz aus der Stadt El Paso an der Grenze zu Mexiko hat Papst Leo XIV. bei einer Audienz im Vatikan Briefe von Migranten übergeben. Dem ersten US-Pontifex sei außerdem ein kurzes Video mit Aussagen von Menschen, denen die Abschiebung droht, gezeigt worden, teilte das Bistum El Paso in Texas in den sozialen Medien mit. Der Vatikan teilte mit, der Papst habe sich am Vormittag mit Seitz getroffen. Details über Gesprächsinhalte gab es jedoch zunächst nicht. Dem Beitrag des Bistums in den sozialen Medien zufolge waren auch der Weihbischof von El Paso, Anthony Celino, sowie Einwanderungsvertreter dabei. Zu dem Post stellte das Bistum Fotos von der Audienz und einigen Briefen. Die Delegation habe ihm zudem von der Lage an der Grenze zwischen El Paso und Juarez berichtet. Leo hatte zuletzt die „Kälte der Gleichgültigkeit“ und das „Stigma der Diskriminierung“ im Umgang mit Migranten kritisiert.