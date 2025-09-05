Als Johann Wadephul (CDU) während seiner Reise in Indien am Dienstag vor die Presse trat, klang er noch optimistisch. Er sei zuversichtlich, dass er die Verfahren zur Aufnahme von Afghanen mit einer Aufnahmezusage Deutschlands bis Jahresende abschließen werde, sagte der Außenminister. Schließlich habe er mit seinem pakistanischen Kollegen Ishaq Dar erst kürzlich darüber gesprochen, „dass wir aus seiner Sicht Zeit haben, bis zum Jahresende diese Verfahren durchzuführen“. Doch dann kam der nächste Tag und die Nachricht, dass pakistanische Beamte erneut Afghanen aus einem deutschen Gästehaus in ein Abschiebelager abgeführt haben – ihnen droht die Rückführung nach Afghanistan.
AfghanistanDer schwere Weg nach Deutschland
- Über 2000 Afghanen sitzen in Notunterkünften in Pakistan fest und warten trotz Aufnahmezusagen auf ein Visum für Deutschland.
- Diese Woche wurden 22 Menschen verhaftet und acht nach Afghanistan deportiert.
- Inzwischen haben deutsche Gerichte über 30 Eilbeschlüsse erlassen, die die Bundesregierung zur unverzüglichen Visaerteilung verpflichten.
- Doch anstatt einen Kurswechsel einzuleiten und die Vorgaben der Justiz ernst zu nehmen, pocht das Bundesinnenministerium darauf zu prüfen, ob eine Gefährdungslage für die betroffenen Menschen immer noch gegeben ist.
Nach Gesprächen mit Pakistan hatte Außenminister Wadephul schutzbedürftigen Afghanen eine schnelle Aufnahme in Aussicht gestellt. Doch statt im Flugzeug sitzen nun viele im pakistanischen Abschiebegefängnis.
Von Katharina Erschov und Sina-Maria Schweikle, Berlin
