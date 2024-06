In der Debatte über die Abschiebung ausländischer Straftäter meldet sich Bundesjustizminister Marco Buschmann zu Wort. Er fordert, jene ausländischen Straftäter müssten zumindest einen Teil ihrer Strafe vor ihrer Abschiebung in Deutschland absitzen. Sie sollten „nicht damit rechnen können, nach einem Attentat bei uns unbestraft ausgewiesen und dann in ihrem Heimatland für ihre Verbrechen vielleicht sogar noch gefeiert zu werden“, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post. „Das könnte möglicherweise gewaltbereite Islamisten sogar noch motivieren, zu uns zu kommen, um quasi straffrei Gewaltverbrechen zu begehen“, warnte Buschmann. „Diesen Anreiz für gewalttätige Migration sollten wir nicht setzen.“