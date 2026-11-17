Es gibt Momente im Sport, die so besonders sind, dass sich auch Menschen dafür interessieren, die sich sonst wenig um das Geschehen in einem Fußballstadion oder auf dem Tennisplatz scheren. Der Montagabend im Berliner Olympiastadion könnte so ein Moment gewesen sein, weil sich dort beim Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden eine Geschichte zugetragen hat, die so niemand erwartet hätte. Es ist eine Geschichte, bei der es nicht allein um den spektakulären Sieg der deutschen Mannschaft geht, sondern auch um die Frage, wie der Trainer Jürgen Klopp das hinkriegen konnte.



Und die auch ein wenig amüsant ist, weil sie allen Prognosen widerspricht. Weil zuvor wirklich alle klug und ganz zu Recht warnten, dass einer allein keine Wunder vollbringen könne. Nach gängigen Kategorien für Wunder war es vielleicht auch keines, aber dafür schön anzusehen, insbesondere die Heiterkeit der Beteiligten bis hin zu den Zuschauern. Und vielleicht haben Sie Spaß am Blick von Javier Cáceres auf diesen Abend: Wer hätte das gedacht?



Als vor kurzem die neue Pisa-Studie rauskam, schaute Deutschland wieder einmal fassungslos auf die eigenen Ergebnisse – und neidisch nach Japan, das in allen Disziplinen vorn lag. Nun ist es immer ein wenig rätselhaft, was ein Vergleich zwischen sehr unterschiedlichen Kulturen tatsächlich bringen kann. Umso interessanter war für mich, was unser Tokio-Korrespondent David Pfeifer bei seinem Schulbesuch in Japan erfahren hat. Es war eine erkenntnisreiche Lehrstunde in einem Land, von dem man sich vieles abschauen kann, aber bloß nicht alles.



Zur Wochenmitte soll es im südchinesischen Shenzhen zu einem außergewöhnlichen Gipfeltreffen kommen. Die Staatschefs Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump wollen erstmals zu dritt sprechen und nicht ohne Unbehagen wird beim Blick darauf die Frage gestellt, was herauskommen wird – in dieser gewaltigen Stadt, die sich in 40 Jahren von einem Fischerdorf zu einer Millionenmetropole entwickelt hat. Geht es ihnen um eine neue Weltordnung? Oder geht es vor allem Xi darum, mit symbolhaften Bildern ohne große Beschlüsse ein Zeichen zu setzen?



Mehr aus der alten Welt stammt das 007-Konzept rund um den Agenten James Bond, was aber recht egal ist, wenn nur seine Geschichten als kleine Wunder Spaß bereiten. Nun weiß man, wer der neue Bond-Darsteller sein soll und David Steinitz findet: Man darf sich jetzt erst mal freuen.



Dieser Vorfreude möchte ich mich anschließen, dabei beschäftigt mit der Frage, wer in der langen Filmgeschichte wohl der beste Bond war, und den besten Wünschen an Sie für diesen Tag.