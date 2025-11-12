Umstrittene Rückführungslager außerhalb der EU haben in Innenminister Dobrindt einen neuen Verfechter. Welche „Drittstaatenmodelle“ diskutieren Berlin und Brüssel – und was bedeuten sie für Asylbewerber?

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) wirbt für „Return Hubs“ außerhalb der EU, also Rückführungszentren in Drittstaaten. Es geht dabei um Lager für Geflüchtete, die in Deutschland oder anderen EU-Ländern kein Aufenthaltsrecht mehr haben, etwa weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Manche Mitgliedsländer wollen Flüchtlinge möglichst gar nicht erst in die EU hineinlassen. Kann das funktionieren, und dürfen Regierungen es überhaupt versuchen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.