Die Bundesregierung bemüht sich weiter darum, Menschen aus Afghanistan herauszuholen. Weitere 217 Afghaninnen und Afghanen sollten am Donnerstag nach Angaben des Auswärtigen Amts mit einem Charterflug aus Pakistan nach Deutschland gebracht werden. Seit dem Ende der militärischen Evakuierungsmission Ende August hätten mit deutscher Hilfe bislang fast 900 Menschen Afghanistan verlassen können. Mit Hilfe des Emirats Katar sei es zudem gelungen, erneut vor allem deutsche Staatsbürger auszufliegen, "weitere Optionen" seien in Vorbereitung, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD). Wer mit einer Aufnahmezusage der Bundesregierung auf dem Landweg die Nachbarstaaten Afghanistans erreiche, erhalte in den deutschen Botschaften "ohne Verzögerung" ein Visum und Unterstützung bei der Weiterreise nach Deutschland, sagte Maas zu. "Für über 760 Menschen ist das schon gelungen." Die Ausreise bleibe mühsam und gefährlich, so Maas.