Die Bundesregierung hat ihre Gespräche mit dem Taliban-Regime in Afghanistan über Abschiebungen aus Deutschland verteidigt. Die Kontakte seien erforderlich, um „deutlich regelmäßiger“ Menschen nach Afghanistan abzuschieben als bisher, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Es habe Anfang September ein Gespräch in Doha, der Hauptstadt von Katar, gegeben und weitere Gespräche seien in Vorbereitung. Details nannte der Sprecher nicht. Damit blieb zunächst offen, ob die nächste Runde des Austauschs in der afghanischen Hauptstadt Kabul stattfindet. Medienberichten vom Wochenende zufolge gibt es im Bundesinnenministerium entsprechende Pläne.