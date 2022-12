Wenn man sich schon in die Laufschuhe zwängt: Wann bringt's besonders viel?

Seit Jahren diskutieren Forscher über die Frage: Lieber abends in die Joggingschuhe oder morgens? Eine neue Studie gibt darauf nun eine eindeutige Antwort.

Von Michael Brendler

Die Natur ist nicht immer gerecht, mit dieser Tatsache werden Pechvögel bei der Genverteilung oft konfrontiert, wenn sie auf die Waage steigen. Während Partner oder Kollege das Essen nur so in sich hineinzuschaufeln scheinen, muss man selbst schon für seine paar kulinarischen Sünden büßen, offenbart die Skala in aller Brutalität. Und das, obwohl man regelmäßig versucht, dem durch Sport entgegenzuwirken.