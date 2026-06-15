Nach langem Ringen steht der Rahmen für eine Friedensvereinbarung. Wie geht es jetzt weiter und was bedeutet die Einigung für die Weltwirtschaft? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Herbert Fromme, Alexander Hagelüken, Christoph Heinlein, Gunnar Herrmann, Tobias Matern und Paulina Würminghausen