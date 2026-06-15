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Trump einigt sich mit Regime in TeheranDas bedeutet das Abkommen zwischen USA und Iran

Lesezeit: 5 Min.

Absichtserklärung oder fertiger Deal? Im Zentrum der Verhandlungen steht jedenfalls die Straße von Hormus.
Absichtserklärung oder fertiger Deal? Im Zentrum der Verhandlungen steht jedenfalls die Straße von Hormus. Amirhosein Khorgooi/AP Photo

Nach langem Ringen steht der Rahmen für eine Friedensvereinbarung. Wie geht es jetzt weiter und was bedeutet die Einigung für die Weltwirtschaft? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Herbert Fromme, Alexander Hagelüken, Christoph Heinlein, Gunnar Herrmann, Tobias Matern und Paulina Würminghausen

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Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Ist der Krieg damit abschließend beendet?

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