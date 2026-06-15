Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Ist der Krieg damit abschließend beendet?
Trump einigt sich mit Regime in TeheranDas bedeutet das Abkommen zwischen USA und Iran
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Nach langem Ringen steht der Rahmen für eine Friedensvereinbarung. Wie geht es jetzt weiter und was bedeutet die Einigung für die Weltwirtschaft? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Herbert Fromme, Alexander Hagelüken, Christoph Heinlein, Gunnar Herrmann, Tobias Matern und Paulina Würminghausen
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