In Virginia gelingt Abigail Spanberger ein überzeugender Sieg über ihre republikanische Gegenkandidatin. Die Demokratin zählt zum moderaten Flügel ihrer Partei – und hat eine ganz besondere Lebensgeschichte.

Abigail Spanberger hatte schon ein paar Abenteuer bestanden, ehe sie am Dienstag zur Gouverneurin von Virginia gewählt wurde. Die Demokratin ist Mutter dreier Töchter und saß seit von Januar 2019 bis Januar 2025 im US-Repräsentantenhaus. Sie kümmerte sich früher beim U.S. Postal Inspection Service um Fälle von Drogenhandel und Geldwäsche. Vor allem aber war sie acht Jahre lang für eine ganz besonders verschwiegene Behörde tätig: die CIA.