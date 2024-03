Die Unions-Fraktion im Bundestag hat sich hinter die Erklärung der katholischen Bischöfe zur Unvereinbarkeit von völkischem Nationalismus und christlichem Glauben gestellt. "Es ist gut, dass Kirchen die christliche Evangeliumsbotschaft gegen diese menschenverachtende AfD-Ideologie der ,Blutsgemeinschaft' klar und deutlich verteidigen", sagte der religionspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Rachel (CDU). Rachel nahm dabei Bezug auf einen Offenen Brief der "Christen in der AfD" an die Bischofskonferenz in dem es heißt: "Von der Existenz unterschiedlicher, voneinander getrennter Völker als Abstammungs- und Blutsgemeinschaft, wie Sie das infrage stellen, geht zunächst einmal der christliche Schöpfergott der Bibel, als dessen Schöpfung aus." Die Art, mit der die AfD den biblischen Schöpfergott "für ihre völkisch-nationalistische Ideologie einspannen will", bezeichnete Rachel als "widerwärtig".