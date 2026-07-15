In der Türkei bereitet der durch die Justiz abgesetzte Chef der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, die Gründung einer neuen politischen Kraft vor. Formelle Schritte sollten jedoch erst nach dem Ende laufender Gerichtsverfahren eingeleitet werden, sagte Özel am Mittwoch in einem Interview ⁠des Senders Sözcü TV. Dies könnte Ende Juli oder Anfang August der Fall sein. Ein türkisches Gericht hatte im Mai den CHP-Parteitag von 2023 wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten für ‌ungültig erklärt. Dadurch wurde Özel abgesetzt ‌und der frühere Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu wieder eingesetzt, der bei der Präsidentschaftswahl 2023 gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan unterlegen war. Kritiker sehen in dem Gerichtsurteil eine politisch motivierte Entscheidung inmitten eines ‌beispiellosen Vorgehens der Justiz ‌gegen die CHP.