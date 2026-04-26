Fünf Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, ihre Partei mit einem Frontalangriff auf die schwarz-rote Landesregierung auf den Wahlkampf eingestimmt. „Ich will Berlin bezahlbar machen. Kai Wegner macht genau das Gegenteil“, sagte sie am Samstag beim Landesparteitag über den Regierenden Bürgermeister von der CDU. „Und deswegen gehört er abgelöst, und das Rote Rathaus muss endlich wirklich rot werden.“ Die Linken-Landesvorsitzende Kerstin Wolter sagte: „Wir haben das erste Mal in der Geschichte die realistische Chance, die Bürgermeisterin zu stellen. Und das ist historisch.“ Wolter sieht das positiv: „Wir sind bereit für eine Bürgermeisterin“, sagte sie. „Was glaubt ihr, was hier los ist, wenn wir im September die Bürgermeisterin stellen werden. Dann wird die Republik Kopf stehen.“ Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 wurde die Linke innerhalb Berlins die stärkste Partei. In den jüngsten Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl lag die CDU mit 21 oder 22 Prozent immer vorn. Linke, AfD, SPD und Grüne landeten in unterschiedlicher Reihenfolge dahinter – jeweils mit geringem Abstand.