Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. In den Umfragen vor der Wahl gibt es keinen klaren Favoriten auf den Wahlsieg. Linke und CDU liegen beinahe gleichauf, dicht gefolgt von AfD und Grünen. Mit etwas Abstand folgt die SPD . Unklar ist, ob es BSW und FDP über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.

Berlin (vor 1991 West-Berlin) wurde in den vergangenen Jahrzehnten mal von der CDU, mal von der SPD regiert. Seit der Wiederholungswahl 2023 ist Kai Wegner (CDU) Regierender Bürgermeister in einer Koalition mit der SPD. Für eine Fortsetzung dieses Bündnisses wird es nicht reichen. Nach massiver Kritik an seiner Kommunikation rund um den Anschlag auf das Berliner Stromnetz hat er einige Wochen vor der Wahl seine Spitzenkandidatur zurückgezogen. Spitzenkandidat der CDU ist nun Stefan Evers.

Kann Evers das Bürgermeisteramt für seine Partei verteidigen? Oder wird Elif Eralp die erste Berliner Regierende Bürgermeisterin der Linken? Wo liegen die Hochburgen der Parteien und welche Unterschiede gibt es zwischen den Stadtvierteln?

Die Süddeutsche Zeitung wertet die Wahlergebnisse für ganz Berlin aus und analysiert das Ergebnis aller 78 Wahlkreise in einzelnen Artikeln. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Bis die Stimmen ausgezählt sind, dauert es einige Stunden. Sobald ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist, finden Sie hier einen aktuellen Text. Vorher können Sie bereits nachlesen, welche Partei wo bei der vergangenen Wahl vorne lag.

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Wahlergebnisse 2023

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