Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich gegen heftige Kritik der Opposition an der Arbeit des rot-rot-grünen Senats verwahrt. "Dieses pauschale Berlin-Bashing und Herunterreden ist unerträglich", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der Debatte zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Abgeordnetenhaus. "Berlin ist eine großartige Stadt." Anlass für Müllers Ausbruch war etwa diese Aussage: "Die Koalition aus SPD, Linken und Grünen wird in die Geschichte Berlins eingehen als Koalition der verpassten Chancen", sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger im Plenum. Er rief die Bürger Berlins auf: "Haltet durch! In spätestens zwei Jahren ist der rot-rot-grüne Wahnsinn beendet."