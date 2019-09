Berlin (dpa/bb) - Berlins Umweltsenatorin Regine Günther hat angeregt, in der Hauptstadt den "Klimanotstand" auszurufen. "Ich werde dem Senat vorschlagen, dass Berlin das, was die Menschen Klimanotstand nennen, offiziell anerkennt, als erstes Bundesland", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Berlin müsse weitere Maßnahmen für mehr Klimaschutz ergreifen. Sie werde dazu konkrete Vorschläge erarbeiten, so Günther.

Weltweit haben schon viele Städte einen "Klimanotstand" ausgerufen, darunter auch rund 50 in Deutschland. Am 14. August hatte dies Potsdam getan, einen Tag später die Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Bezirks Pankow. Die beteiligten Kommunen verpflichteten sich, mehr fürs Klima zu tun.