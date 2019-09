CDU will innerstädtische Hochhäuser gegen Wohnungslosigkeit

Artikel per E-Mail versenden

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Fraktion fordert im Kampf gegen die Wohnungslosigkeit in der Hauptstadt mehr Neubau. Die beste Wohnungslosenhilfe bestehe im Wohnungsneubau, sagte der CDU-Abgeordnete Maik Penn am Donnerstag in der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. "Jede zusätzliche Wohnung hilft." Er forderte die rot-rot-grüne Koalition auf, ein Bündnis für Mieten und Neubau zu bilden, den Bestand von landeseigenen Wohnungen aufzustocken und innerstädtische Hochhäuser zu schaffen.

Unlängst hatte der Senat die Wohnungslosenpolitik mit neuen Leitlinien überarbeitet. Dort sind Vorhaben aufgelistet, um Hilfsangebote für Wohnungs- und Obdachlose zu verbessern und stadtweit besser zu koordinieren. Geplant ist etwa, die Zahl der ganzjährig verfügbaren Notübernachtungsplätze für obdachlose Menschen von derzeit 230 auf 600 zu erhöhen. Wieviele Obdachlose es in Berlin gibt, ist nicht klar. Schätzungen gehen von mehreren Tausend aus. Ende Januar 2020 soll es eine Zählung geben.