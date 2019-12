Berlin (dpa/bb) - Mammutsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus: Nach monatelangen Vorbereitungen will das Parlament heute (ab 9.00 Uhr) den Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschließen. Die Parlamentsverwaltung geht davon aus, dass die Sitzung mindestens 13 Stunden dauern wird. Alle Einzeletats werden dabei beraten, ehe der Haushalt als Ganzes verabschiedet wird.

Am Anfang steht eine sogenannte Generalaussprache auf dem Programm, bei der die Fraktionschefs und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu Wort kommen. Üblicherweise nutzt die Opposition diese Aussprache zu einer Art Generalabrechnung mit der Regierungspolitik - in dem Fall von Rot-Rot-Grün.

Der Doppelhaushalt sieht Ausgaben von 31 Milliarden Euro im nächsten und von 32,3 Milliarden Euro im übernächsten Jahr vor. Größter Posten dabei sind die Personalausgaben, die 2020 und 2021 allein mit 10 Milliarden beziehungsweise 10,6 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Knapp ein Drittel seiner Haushaltsmittel gibt Berlin also für die Landesbediensteten aus.

Hinzu kommen 2020 rund 2,5 Milliarden Euro und 2021 rund 2,8 Milliarden Euro für Investitionen. Für die Schuldentilgung sind in beiden Jahren zusammen etwa 460 Millionen Euro vorgesehen. Berlin hat noch Verbindlichkeiten in Höhe von rund 57 Milliarden Euro, in den vergangenen Jahren hatte das Land indes getilgt statt neue Schulden gemacht. Das ist nun auch nicht mehr erlaubt, denn ab 2020 gilt die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Schuldenbremse.

Mit dem neuen Haushalt wird ein zusätzlicher Geldregen für Zehntausende Beamte und Angestellte im Landesdienst finanziert. Sie erhalten ab November 2020 eine "Hauptstadtzulage" von je 150 Euro pro Monat. Das kostet mindestens 250 Millionen Euro im Jahr. Alternativ gibt es eine Jahreskarte für die BVG.

Begründet wird das rot-rot-grüne Geldgeschenk mit den in den vergangenen Jahren gestiegenen Preisen für Wohnen und Leben in Berlin. Heiß diskutiert wurde zuletzt die Frage, wer alles zum Kreis der Beschenkten gehören soll. Strittig ist etwa, ob Kita-Erzieher bei freien Trägern die Zulage bekommen sollen. Sie sind keine Landesbediensteten, leisten aber dieselbe Arbeit wie ihre Kolleginnen in den kommunalen Kitas.

Großer Haushaltsposten ist der Verkehr. Für Bus und Bahn stehen mit dem Nahverkehrsplan für 2020/21 zusammen rund 2,3 Milliarden Euro bereit. Das Geld soll unter anderem fließen für eine schnellere Taktung auf Bus- und Bahnlinien, neue Linien, neue Wagen, für mehr Barrierefreiheit und 215 weitere E-Busse.