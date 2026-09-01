Frauen bleiben in deutschen Landtagen deutlich in der Minderheit. In den Parlamenten liegt der Frauenanteil bundesweit bei 33,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten hat er sich kaum verändert. Im Jahr 2008 – damals wurde er erstmals ermittelt – lag der Frauenanteil bei 32,2 Prozent. Der Bundestag macht keine Ausnahme: 32,4 Prozent der Abgeordneten sind in dieser Legislaturperiode weiblich, in der vorigen waren es 34,8 Prozent. Zwischen den Landtagen und Senaten gibt es allerdings deutliche Unterschiede. Einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis am nächsten kommt Hamburg mit einem Frauenanteil von 48,8 Prozent, danach folgen Bremen (42,5 Prozent) sowie Schleswig-Holstein und Berlin (jeweils 37,7 Prozent). Schlusslicht ist Bayern, wo statistisch gesehen nicht einmal jede vierte Abgeordnete (24,6 Prozent) eine Frau ist. Die dort regierenden Parteien CSU und Freie Wähler haben keine Frauenquote.