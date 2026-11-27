Im Wahlkampf wurde Abdul El-Sayed vom Präsidenten als Dschihadist beschimpft. Doch jetzt hat der frisch gewählte Senator aus Michigan ihm ein Angebot gemacht, das er offenbar nicht ausschlagen kann.

Ist das der Beginn einer Freundschaft? Zwischen dem alten, selbstgefälligen Löwen im Weißen Haus und einer flinken listigen Maus aus Michigan? In der antiken Fabel helfen die beiden ungleichen Tiere einander und bilden ein erstaunlich erfolgreiches Team zum wechselseitigen Nutzen. Tatsächlich bemüht sich gerade Abdul El-Sayed, der frisch gewählte Senator aus Michigan und einer der neuen Helden der Linken bei den Demokraten, nach Kräften, sich mit Präsident Donald Trump zu arrangieren.