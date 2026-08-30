Am Morgen nach dem Schusswaffenangriff auf einem Technofestival in Aarau sind der oder die Täter auf der Flucht. Das Motiv für die Schüsse, durch die eine Frau starb und fünf Menschen verletzt wurden, ist unklar.

Ein Technofestival im Schweizerischen Aarau endete in der Nacht auf Sonntag mit einer Toten und fünf zum Teil schwer Verletzten. Gegen halb drei Uhr morgens ging bei der Polizei ein Notruf ein, bei dem „Aarauer Rave“ seien Schüsse gefallen. Was genau vorgefallen ist, ist unklar. Sicher ist bisher nur, dass eine 22-Jährige noch am Tatort ihren Verletzungen erlegen ist. Vier Männer sowie eine weitere Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren sind teils schwer verletzt worden. Alle haben ihren Wohnsitz in der Schweiz. Der oder die Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Das bestätigte die Polizei, gab ansonsten aber keine weiteren Informationen heraus.