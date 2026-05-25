Nach dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo verzeichnen die Behörden einen weiteren Anstieg der Infektionen. Inzwischen seien mehr als 900 Verdachtsfälle registriert worden, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mit. Darunter seien 101 bestätigte Erkrankungen. Erst am Freitag hatte die WHO das Risiko einer nationalen Ausbreitung des Virus auf die Stufe „sehr hoch“ angehoben. Die Eindämmung der Seuche gestaltet sich schwierig, da es für den Bundibugyo-Stamm des Virus weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine etablierte Behandlung gibt. Zudem kämpfen die Helfer mit Misstrauen in der Bevölkerung. In der Provinz Ituri hatten Demonstranten im Streit um die sichere Bestattung eins Toten Behandlungszelte in Brand gesetzt.