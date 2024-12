Die Gedenkstunde des Bundestages für die NS-Opfer steht im kommenden Jahr im Zeichen des 80. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung. Die Veranstaltung ist für Mittwoch, den 29. Januar, geplant, wie der Bundestag am Donnerstag mitteilte.Zu Beginn der Gedenkstunden wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eine Ansprache halten. Als weitere Redner werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman erwartet. Schwarzman wurde den Angaben des Bundestages zufolge1936 in der Oblast Winnyzja in der Ukraine geboren. Er überlebte demnach als damals Siebenjähriger das Ghetto Berschad und lebt heute im ukrainischen Odessa.Die Gedenkstunde des Bundestags findet jährlich rund um den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945, statt. 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog das Datum als Gedenktag proklamiert.