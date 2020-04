In mehreren Bundesländern wurde am Sonntag an die Befreiung von NS-Konzentrationslagern durch die Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Doch das Gedenken konnte wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant mit großen Festakten stattfinden. In der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen in Niedersachsen kamen statt 5 000 Gästen rund ein Dutzend Menschen für eine Erinnerungsfeier zusammen. An die Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück in Brandenburg wurde online mit einem ökumenischen TV-Gottesdienst erinnert. Per Videobotschaft erinnerte Außenminister Heiko Maas daran, dass allein im Konzentrationslager Sachsenhausen mehr als 20 000 Menschen ums Leben kamen: "Würde man für jeden eine Schweigeminute abhalten, bliebe es zwei Wochen lang still. Aber der Kampf gegen das Vergessen darf nicht still sein."