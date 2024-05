Zur Verkündung des Grundgesetzes vor 75 Jahren hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den 23. Mai einen Staatsakt in Berlin angeordnet. Dieser soll im Freien zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Kanzleramt stattfinden. Steinmeier werde dabei die zentrale Rede halten, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag mit. In diesem Jahr jährt sich das Inkrafttreten des Grundgesetzes, das zunächst die Verfassung Westdeutschlands war, zum 75. Mal und das Niederreißen von Mauer und Stacheldraht durch die Menschen in Ostdeutschland zum 35. Mal. Beide Ereignisse sollen im Berliner Regierungsviertel mit einem dreitägigen Demokratiefest vom 24. bis zum 26. Mai gefeiert werden. Dabei werden sich nach Angaben des Bundespräsidialamtes die fünf Verfassungsorgane sowie die Bundesministerien, die Bundesländer und zivilgesellschaftliche Organisationen präsentieren.