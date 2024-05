Von Judith Wittwer

Die Bundesrepublik hat Geburtstag, diesmal einen besonderen. Am 23. Mai wird sie 75 Jahre alt, und mit ihr das Grundgesetz. In Berlin steigt aus diesem Anlass ein mehrtägiges "Fest für die Demokratie", ein Mix aus Staatsakt und Volksparty. Dazu gibt es Bürgerdialoge mit dem Kanzler, der Bundestagspräsidentin und Ministern, die im Tipi-Zelt und auf Bühnen rund ums Kanzleramt und den Deutschen Bundestag empfangen. So viel Nähe war selten.