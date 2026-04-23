BND-Präsident Martin Jäger will den Bundesnachrichtendienst angesichts weltweiter Kriege und Krisen zu einer operativ schlagkräftigen Abwehreinheit umbauen. „Wir müssen und werden Deutschlands erste Verteidigungslinie sein“, sagte Jäger beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Auslandsnachrichtendienstes in Berlin. „Wir werden unsere Gegner konfrontieren, uns technologisch einen Spitzenplatz erarbeiten und halten. Und wir werden massiv in unsere Krisenfestigkeit investieren“, fügte er hinzu.

Es gebe eine Gleichzeitigkeit von Kriegen und Krisen, von Technologiesprüngen und von feindseligen Akteuren, „die die nationale Sicherheit und letztendlich möglicherweise sogar den Bestand der Bundesrepublik Deutschland bedrohen“, warnte Jäger. „Wir haben es mit Gegnern zu tun, die uns nicht nur beobachten und ausspähen.“ Spionage, Sabotage, Einschüchterung und Zersetzung gehörten „für unsere Gegner, allen voran Russland, inzwischen wieder zum Standardrepertoire“.

Technologiesprünge in der künstlichen Intelligenz und beim Quantencomputing markierten eine tiefgreifende Zäsur, sagte Jäger. Darauf müsse der Dienst seine Arbeit konsequent ausrichten. Der deutsche Auslandsgeheimdienst hatte am 1. April 1956 in Pullach bei München seine Arbeit aufgenommen.