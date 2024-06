Die CDU-Spitze will die frühere Parteivorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel zu deren 70. Geburtstag mit einem Empfang würdigen. Bei der Feierlichkeit in der Akademie der Wissenschaften in Berlin werde der Kunsthistoriker Horst Bredekamp einen Vortrag halten, kündigte Parteichef Friedrich Merz am Montag in einer Vorstandssitzung seiner Partei in Berlin an. Der Festakt im Rahmen der CDU-Reihe „Berliner Gespräche“ sei mit Merkel abgestimmt. Die Altkanzlerin wird am 17. Juli 70 Jahre alt. Merz sagte der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss, er habe die Gremien der CDU darüber informiert, „dass wir den 70. Geburtstag unserer früheren Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel am 25. September feiern werden. Wir freuen uns darauf“. Merkel hatte Merz im Jahr 2002 vom Vorsitz der Unionsfraktion verdrängt. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen dem heutigen Partei- und Unionsfraktionschef und der Altkanzlerin als schwer belastet.