Das Trauma des 7. Oktober hat die Menschen in Israel verändert: Seit Irene Nurith Cohn Leichenteile barg, fürchtet sie Muslime. Und die Friseurin Tal Weinberger schwatzt nicht mehr mit dem arabischen Straßenarbeiter.

Am 7. Oktober 2023 drangen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel ein, sie entführten und ermordeten mehr als 1450 Menschen.

Als 1200 Menschen tot waren, ihre Häuser verkohlt, die Wagen zerschossen, kam Irene Nurith Cohn, um aufzuräumen. Mit ihrem Auto fuhr sie in den Süden Israels, eine Woche nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas, und begann, die Körperteile der Getöteten einzusammeln.