Zum Hauptinhalt springen

Israel nach dem 7. Oktober„Etwas im Inneren ist zerbrochen“

Lesezeit: 6 Min.

Am 7. Oktober 2023 drangen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel ein, sie entführten und ermordeten mehr als 1450 Menschen.
Am 7. Oktober 2023 drangen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel ein, sie entführten und ermordeten mehr als 1450 Menschen.
Yousef Masoud/AP

Das Trauma des 7. Oktober hat die Menschen in Israel verändert: Seit Irene Nurith Cohn Leichenteile barg, fürchtet sie Muslime. Und die Friseurin Tal Weinberger schwatzt nicht mehr mit dem arabischen Straßenarbeiter.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv/Modi‛in

SZ bei Google bevorzugen

Als 1200 Menschen tot waren, ihre Häuser verkohlt, die Wagen zerschossen, kam Irene Nurith Cohn, um aufzuräumen. Mit ihrem Auto fuhr sie in den Süden Israels, eine Woche nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas, und begann, die Körperteile der Getöteten einzusammeln.

Zur SZ-Startseite

Vor der Parlamentswahl im Oktober
:In Israel kämpfen arabische Parteien um ihre Zulassung zur Wahl

Der Wahlausschuss in Jerusalem hat auf Antrag der Regierung sämtliche arabischen Parteien von der Wahl am 27. Oktober ausgeschlossen. Sie klagen nun dagegen, ihre Aussichten sind gut.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite