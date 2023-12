Von Markus Balser und Georg Mascolo, Berlin

Was es heißt, bei kritischer Infrastruktur abhängig zu sein? Riesige Lecks in den Nord-Stream-Gaspipelines gaben einem ganzen Land am 26. September 2022 eine klare Antwort. Sprengsätze hatten nicht nur große Löcher in die Ostsee-Röhren gerissen, sondern auch noch Schockwellen durchs Land geschickt. Klar wurde, auf welch wackligen Beinen die Energieversorgung stand. Deutschland musste unter Schmerzen lernen, sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien.