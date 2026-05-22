In der Politik gibt es ein so bewährtes wie abgegriffenes Arsenal an kraftvoll gemeinten Begriffen, die meist dann gewählt werden, wenn es an Kraft eher mangelt. Dazu gehören zum Beispiel die „roten Linien“ – klare Grenzen, die, nun aber endlich, wie es dann gern heißt, gegenüber einem Partner oder Gegner gezogen werden sollen. Manchmal auch gegenüber einem Partner, der sich wie ein Gegner anfühlt, wie offenbar für manche wichtige Christdemokraten aktuell die SPD in der schwarz-roten Bundesregierung unter Führung von Friedrich Merz. Nun hatte der Kanzler zu Wochenbeginn gerade erst der SPD einen Besuch abgestattet. Und im Sinne einer dringend nötigen Harmonie betont, dass man in dieser Koalition keine roten Linien ziehen solle. Es war eine Ansage, die man eigentlich nicht missverstehen konnte, wie Robert Roßmann aus unserer Parlamentsredaktion in Berlin feststellt. Umso bemerkenswerter war dann, dass kurz darauf der einflussreiche Parlamentskreis Mittelstand aus der Unionsfraktion genau das servierte, nämlich rote Linien, die die Union nicht überschreiten soll. Eine Provokation nicht nur für die SPD, so schreibt Robert Roßmann und kommentiert: Die Abgeordneten drücken damit aus, wie es um die Autorität des Kanzlers steht. Was könnten der Bundeskanzler und der Bundestrainer gemeinsam haben? Vielleicht das zuweilen fehlende Gespür für den richtigen Ton, eine halbwegs elegante Kommunikation. Friedrich Merz räumte kürzlich ein, dass er auf diesem Feld besser werden müsse. Nun hat Julian Nagelsmann über die letzten Tage die Präsentation seines WM-Kaders mitsamt der Rückkehr des Keepers Manuel Neuer drollig vermurkst, und ich möchte mit Blick auf das baldige Turnier über mögliche weitere Parallelen gar nicht nachdenken. Richtig gut fängt die Sache auf jeden Fall nicht an, auch wenn der Bundestrainer sich um versöhnliche Töne bemüht, wie Sie in Christof Kneers Blick auf Julian Nagelsmanns wunderliche Reise nach Amerika lesen können.

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