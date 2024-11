Bas erinnerte daran, dass der Fall der Mauer für die Menschen in West und Ost ganz unterschiedliche Folgen hatte. Für die meisten Westdeutschen sei der Alltag weitergegangen. „Für viele Ostdeutsche war der Umbruch mit großen Härten verbunden: Sie mussten sich ein neues Leben aufbauen. Das ist eine beeindruckende Leistung, die große Anerkennung verdient. Nicht nur an einem Jahrestag.“ Der Fall der Berliner Mauer sei ein Symbol der Freiheitsgeschichte, sagte die CDU-Politikerin Christiane Schenderlein. „Diese Errungenschaften von 1989 waren keinesfalls selbstverständlich. Und wir müssen alles dafür tun, um sie zu verteidigen.“ Auch Fabian Funke von der SPD warnte, Demokratie sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Überall dort, wo sie existiert, wurde sie erkämpft - und kann auch wieder zerstört werden.“ Das erlebe man momentan weltweit, „und den Versuch dazu, auch in diesem Land“. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt warnte davor, „die DDR-Diktatur im Rückblick in ein Erinnerungs-Bullerbü zu verwandeln“ und sie sich schönzureden. So behaupteten manche Leute heute, früher sei mehr kritisch hinterfragt worden. „Nein, das ist Quatsch. In der DDR sah es so aus: Wer Dinge öffentlich kritisch hinterfragte, wer eine Meinung frei äußerte, stand mit einem Bein im Stasi-Knast“, sagte die Grünen-Politikerin. „Wer so etwas behauptet, betreibt Geschichtsklitterung und verrät das Erbe der Friedlichen Revolution.“ Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg rief dazu auf, keine geschichtsvergessenen Vergleiche zu ziehen. Wer etwa von einer „Corona-Diktatur“ spreche, statt sachliche Kritik an manchen Grundrechtseingriffen in der Pandemie zu äußern, der verharmlose echte Diktaturen.

Von Mauern und Brandmauern

Sören Pellmann von der Linken und Amira Mohamed Ali vom BSW wiesen auf das weiter bestehende Ost-West-Gefälle bei Löhnen, Renten, Vermögen, Armut und der Besetzung von Führungspositionen hin. „Die Trennung zwischen Ost und West bleibt weiter bestehen“, sagte Pellmann. Viele Ostdeutsche forderten zu Recht mehr Anerkennung, Achtung vor ihrer Arbeit, Achtung vor ihrer Lebensleistung. Ein vereintes Deutschland müsse auch ein wirtschaftlich gerechtes Deutschland werden, sagte der Hannes Walter von der SPD. Der AfD-Abgeordnete Götz Frömming kritisierte die „Missachtung“ der Ostdeutschen wegen ihres Wahlverhaltens. „Die eine Mauer ist gefallen, aber andere wurden errichtet. Und die heißen heute Brandmauer.“ Diese Brandmauer sei ein Beleg für mangelnden Respekt vor den Ostdeutschen, „die keine kleinen dummen Kinder sind, die man erziehen muss, sondern die ganz bewusst die AfD wählen“, sagte Frömming. Auch diese Mauer müsse fallen.