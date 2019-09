Früher war nicht alles besser. Aber manches offenbar schon. Kurz vor den Feiern zum 29. Jahrestag der Wiedervereinigung machen sich deutsche Politiker Gedanken über den Zustand der Einheit. So findet Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU), Regierungschef in Schleswig-Holstein "dass wir schon mal eine größere Normalität zwischen Ost und West hatten". Günther, der am 2. und 3. Oktober Gastgeber der diesjährigen Einheitsfeier in Kiel ist, sagte der Deutschen Presseagentur: "Wir sind doch alle glücklich, dass die Einheit da ist und die Entscheidungen damals so getroffen wurden, auch in dieser Schnelligkeit".

Dennoch sei "zu spüren, dass es noch einen größeren Kitt in der Gesellschaft geben muss zwischen Ost und West." Es sei schon erstaunlich, welche Dissonanzen es nach so langer Zeit noch gebe. "Es ist uns politisch nicht gelungen, das alles aufzulösen. Das Trennende in den Köpfen zu überwinden, bleibt eine Herausforderung." Die Diskussion, was Ost und was West ist, habe zu anderen Zeiten eine geringere Rolle gespielt, als es heute häufig der Fall sei. Die aktuelle Atmosphäre gebe Anlass zur Sorge, dass die Differenzen in den vergangenen Jahren eher größer als kleiner geworden seien.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies regte anlässlich einer Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit an: "Wir sollten uns wieder mehr über den Erfolg freuen, dass diese Einheit überhaupt möglich wurde". Der SPD-Politiker wünschte sich "ein bisschen den Zauber der ersten Tage zurück". Das langsame Heranwachsen eines Baumes passe daher als Symbol zum Zusammenwachsen von Ost und West. "Eine über 40-jährige Trennung zu überwinden, braucht eben doch mehr Zeit, als viele von uns sicherlich geglaubt haben."

Für die Einheitsfeier - zu der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel erwartet werden - habe Schleswig-Holstein nicht ohne Grund das Motto "Mut verbindet" gewählt, sagte Landeschef Günther. "Wir sollten uns wieder gegenseitig mit Mut anstecken." Erwartet werden eine halbe Million Menschen.