Der nächste Bundestag soll am 28. September kommenden Jahres gewählt werden – bis dahin sind es von diesem Samstag an noch 400 Tage. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entschieden. Er folgte damit einer Empfehlung des Bundeskabinetts vom Juli. Für den Termin des Wahltages gibt es im Grundgesetz feste Vorgaben. So muss die Wahl frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. Für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag gab es somit einen Zeitkorridor vom 27. August bis zum 26. Oktober 2025. Bereits jetzt steht fest, dass der nächste Bundestag aufgrund der Änderungen am Wahlrecht kleiner werden wird als der aktuelle. Das Parlament wird von momentan 733 auf 630 Sitze schrumpfen.