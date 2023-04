US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast den Mut und die Entschlossenheit der Menschen in Nordirland gewürdigt. "Im Rückblick vergessen wir, wie hart erarbeitet und wie erstaunlich der Frieden damals war", sagte Biden bei einer Ansprache an der Universität Ulster in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Frieden und Wohlstand gehörten zusammen, betonte der demokratische Politiker, der irische Wurzeln hat. Viele amerikanische Unternehmen seien interessiert daran, in Nordirland zu investieren. Biden wollte direkt nach der Rede in Belfast nach Dublin aufbrechen. Dort will er neben Gesprächen mit Politikern auch auf die Suche nach Spuren seiner Vorfahren gehen.