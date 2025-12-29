Täglich gehen Nachrichten über den Ticker, aber selten bleibt Zeit zu schauen, was daraus geworden ist. Bei drei ausgewählten außenpolitischen Nachrichten aus dem Jahr 2025 gucken wir bei „Auf den Punkt“ noch mal genauer hin.

Etwa wenn Peter Burghardt, SZ-Korrespondent in Washington, erklärt, wie hart und menschenverachtend die US-Migrationsbehörde ICE Trumps Anti-Einwanderungspolitik umsetzt. Und ICE dafür massiv mit zig Milliarden Dollar ausgestattet und ausgebaut wurde.

Live USA : Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig Viele Dokumente zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden stark zensiert veröffentlicht. Dass die Schwärzungen nun teils rückgängig gemacht werden, hängt offenbar auch mit einem dilettantischen Vorgehen des US-Justizministeriums zusammen. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Zeigt die israelische Regierung unter Premier Benjamin Netanjahu bei offensichtlichen Kriegsverbrechen Aufklärungswille? Darüber spricht Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig.

Friedensgespräche in Florida : Trump und Selenskij sprechen von Fortschritten, bleiben aber vage Die Präsidenten der USA und der Ukraine sagen, sie hätten sich in umstrittenen Punkten angenähert. Trump telefonierte am Sonntag aber nach eigenen Angaben auch zweieinhalb Stunden mit Putin. SZ Plus Von Sebastian Gierke und Charlotte Walser ...

Und Ukraine-Korrespondent Florian Hassel hinterfragt ganz grundsätzlich die Erfolgsmeldungen aus dem Kreml über Gebietsgewinne in der Ukraine. De facto habe die russische Armee in den fast vier Jahren des Krieges nur etwa ein Prozent ukrainischen Territoriums erobert, sagt Hassel. Zudem würden sowohl Moskau als auch Kiew hohe Verluste verschweigen. Experten gehen inzwischen von bis zu 361 000 getöteten russischen Soldaten aus – und auf ukrainischer Seite von bis zu 173 000 Toten.

Live Krieg in Nahost : Trump trifft Netanjahu zu Gespräch über Zukunft des Gazastreifens Der US-Präsident empfängt den israelischen Regierungschef in Florida. Es soll um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.