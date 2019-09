Die hannoversche Landeskirche, die größte der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, hat zur Teilnahme am geplanten globalen Klimastreik aufgerufen. "Am 20. September setzt die Welt ein Zeichen und jede und jeder ist aufgerufen, dabei zu sein", sagte Landesbischof Ralf Meister am Montag. Wenn die Christen an Demonstrationen teilnähmen, zeigten sie, "dass für uns die Zukunft dieser Schöpfung, unserer Erde, ein entscheidendes Anliegen ist". Die Kirche ruft alle Kirchengemeinden auf, sich mit eigenen Kundgebungen und Aktivitäten an dem von der Fridays-for-Future-Bewegung geplanten Protesttag zu beteiligen. Unter anderem sollen die Glocken an diesem Tag läuten, um "den Protest weithin hörbar zu machen", so Bischof Meister.