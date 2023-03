© Reuters

Am 20. März 2003 griffen die USA den Irak an, um den damaligen Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Unter der anschließenden Destabilisierung und dem Aufstieg islamistischer Kräfte leidet das Land noch heute. John Bolton, Staatssekretär in der Bush-Regierung, verteidigt dennoch die US-Begründung gegen Kritik.