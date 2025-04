Die Staatsanwaltschaft Halle hat in der Schweiz einen 19-Jährigen wegen des Verdachts eines geplanten rechtsextremistischen Anschlags auf die Synagoge der Saalestadt verhaften lassen. Dem Beschuldigten werde eine schwere staatsgefährdende Gewalttat in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Halle mit. Der 19-Jährige lebte aktuell in der Schweiz, war aber zuvor in Halle wohnhaft. Er wurde am 14. Februar von den Schweizer Behörden festgenommen. Bei seiner Festnahme sei außer elektronischen Kommunikationsmitteln, deren Auswertung noch andauert, auch eine funktionsfähige Langwaffe sichergestellt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Seine Auslieferung und Überstellung an die deutschen Behörden erfolgte am 22. April.