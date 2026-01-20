Die Bundeswehr ist erstmals seit Jahren deutlich gewachsen und hat nun 184 200 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. „Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht. Außerdem ist die aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht mehr“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die Zahl bedeutet einen Anstieg um rund 3000 Soldatinnen und Soldaten zum Stichtag 31. Dezember 2025. Die Zahl der freiwillig Wehrdienstleistenden stieg im vergangenen Jahr nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf 12 200, nach 10 300 Männern und Frauen im Jahr 2024. Dies ist ein Plus von gut 18 Prozent. Selbstgestecktes Ziel waren allerdings 15 000 freiwillig Wehrdienstleistende. Die Zahl soll in diesem Jahr auf 20 000 junge Männer und Frauen steigen. Um die neuen Nato-Ziele erfüllen zu können, muss die Bundeswehr noch kräftig wachsen.