Mit Gedenkveranstaltungen ist am Samstag in Berlin und mehreren Bundesländern an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR erinnert worden. Spitzenpolitiker würdigten den Mut und Freiheitswillen der Männer und Frauen von damals. Zugleich wurde zur Verteidigung von Demokratie und Freiheit aufgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete bei einer Gedenkstunde auf dem Berliner Friedhof Seestraße den Volksaufstand als "eines der wichtigsten und stärksten Ereignisse der Freiheitsgeschichte unseres Landes". Mit Blick auf die mindestens 55 Toten und etwa 10 000 Verhafteten betonte er, die Opfer seien nicht vergeblich gewesen. Es führe eine direkte Linie vom 17. Juni 1953 zum Fall der Berliner Mauer.