Einige der Attentäter trafen sich in Harburg, studierten, gingen in die Moschee - und planten eine Terrortat. 20 Jahre danach ist die Stadt zu ihnen auf Abstand gegangen.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Vom Harburger Rathaus im Süden Hamburgs sind es nur ein paar Minuten, dann ist man da. Marienstraße 54. Kopfsteinpflaster, es geht leicht bergauf. Ein stiller Nachmittag im September 2021. Ein schlichtes Mietshaus aus den Fünfzigerjahren, vier Stockwerke, blasse Fassade. Unauffällig wie die Bewohner dieser Dreizimmerwohnung, die hier lebten oder sich trafen, jahrelang: die Attentäter vom 11. September 2001.

Seit den Anschlägen nennt man sie die Hamburger Zelle. Dazu gehörten unter anderem Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi, Ramzi Binalshib und Said Bahaji. Mehrere von ihnen studierten an der Technischen Universität Harburg, ganz in der Nähe. Der Ägypter Atta, damals 33, war einer der Entführer des Fluges American Airlines 11. Die Boeing 767 wurde um 8.46 Uhr Ortszeit in den Nordturm des World Trade Centers in Manhattan gesteuert. Al-Shehhi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten saß im Cockpit von United-Airlines-Flug 175. Die Maschine schlug um 9.03 Uhr in den Südturm ein. Der Libanese Ziad Jarrah zählte zu den Kidnappern von United-Airlines-Flug 93. Das Flugzeug stürzte auf einem Feld in Pennsylvania ab.

Schnell wurde das Gerücht von der Adresse am Rande der Hansestadt Gewissheit. Die Polizei kam, Verfassungsschutz, FBI, CIA, eine Schar von Reportern. Spezialisten fanden nur noch im Bad Spuren, die sich den früheren Mietern zuordnen ließen. Das Apartment, 58 Quadratmeter, war bereits renoviert. Und jetzt, 20 Jahre später? Der Wirt der Eckkneipe schräg gegenüber legt kurz seine Maske an und winkt schon ab, ehe er die Eingangstür erreicht. Er kennt die Fragen. "Das interessiert keinen mehr", sagt er, Gespräch beendet.

Auf dem TU-Campus zwei Kreuzungen weiter eine Zufallsbegegnung mit einem früherer Studenten. "Da gab's so eine Islam-AG", weiß er noch. Deren Treffpunkt in einer Baracke - längst abgerissen. Fahrt zurück ins Hamburger Zentrum, über Wilhelmsburg, Veddel und die Elbe, viele Sprachen in der S-Bahn. Vom Hauptbahnhof zum Steindamm Nummer 103, dahinter ein Park, zur Alster und der bunten Meile "Lange Reihe" ist es nicht weit.

Die Al-Quds-Moschee als Magnet für Dschihadisten

Hier, wo nun ein vietnamesisches Restaurant steht, war die Al-Quds-Moschee, in der sie sich versammelten, auch so eine Art Hauptquartier. Zusammengebracht haben soll die Studenten ein deutscher Dschihadist, geboren in Syrien, er gilt dennoch nicht als Teil der Hamburger Terrorgruppe. Im August 2010 ließen Hamburgs Sicherheitsbehörden das Gebetshaus schließen. Es sei ein Hauptanziehungspunkt der Dschihadisten gewesen, sagte der damalige CDU-Innensenator Christoph Ahlhaus. Damit habe der Spuk hinter den Mauern vom Steindamm endlich ein Ende.

Alles vorbei, abgehakt für Hamburg, gut 6000 Kilometer von den Tatorten in den USA entfernt? Natürlich nicht. Die Horrorbilder erschüttern ja bis heute die Welt, zum 20. Jahrestag wird man sie wieder häufiger sehen. 9/11 fällt auch mit dem Beginn der öffentlichen Karriere des Politikers Olaf Scholz zusammen, seinerzeit für ein paar Monate Hamburgs Innensenator. Er leitete eine international beachtete Pressekonferenz im Polizeipräsidium, als die Hamburg Cell bekannt geworden war. Elf Tage danach gewann Ole von Beust von der CDU zusammen mit dem Rechtsausleger Ronald Schill die Wahl.

"Die Krieger aus Pearl Harburg", schrieb der Spiegel. Es habe auch Vorwürfe aus den USA an die Hamburger Behörden gegeben, berichtete Hamburgs Verfassungsschutzchef Manfred Murck, 2001 noch nicht im Amt, dem NDR viele Jahre später. Aber die Amerikaner hätten ja auch gewusst, "dass sie einiges verpasst haben". Vormalige Dozenten wurden von Ermittlern und Journalisten befragt. Der damalige TU-Präsident Christian Nedeß war "erschüttert, dass die Spur des Verbrechens nach Hamburg führt".

Der Professor: "Eine ernsthafte, ehrliche Arbeit."

Im August 1999 hatte der Student Mohammed Atta seine Diplomarbeit eingereicht, Fachbereich Städtebau und Stadtbaugeschichte, 152 Seiten, Note 1,7. Thema war die Sanierung eines Viertels in der Altstadt von Aleppo, Syrien, lange vor dem Krieg. Er zitierte auch eine Sure aus dem Koran: "Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten." Misstrauen erregte das nicht. Es sei "eine ernsthafte, ehrliche Arbeit", sagte Dittmar Machule 2014. Der Professor war Attas Betreuer, Atta habe hervorragend Deutsch gesprochen. Ein ehemaliger Kommilitone, der ihn gut kannte, beschrieb ihn der SZ 2010 als anfangs "distanziert, fast schon norddeutsch", er habe über die USA "genauso geschimpft wie ich". Er fragte: "Warum hat Mohammed das gemacht?"

Atta gilt als ein wichtiger Kopf der Hamburger Zelle, die im Auftrag der Terrorgruppe al-Qaida und deren Anführer Osama bin Laden handelte. Einige von ihnen wurden in Afghanistan und in US-Flugschulen ausgebildet. Die drei Selbstmordpiloten sind tot. Zakariya Essabar, der ebenfalls in der Harburger Terror-WG verkehrte, soll in Afghanistan getötet worden sein. Vier der Männer sind noch am Leben.

Ramzi Binalshibh sitzt seit 2006 im US-Lager Guantanamo auf Kuba, der Jemenit war in Pakistan verhaftet worden. Mounir El-Motassadeq wurde nach einem langen Verfahren in Hamburg zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und wenige Wochen vor Haftende in der JVA Fuhlsbüttel 2018 nach Marokko abgeschoben. Abdelghani Mzoudi soll ebenfalls dort leben - er wurde 2004 freigesprochen, weil ihm keine Beteiligung nachgewiesen werden konnte, der Bundesgerichtshof bestätigte 2005 den Freispruch. Von Said Bahaji heißt es, er sei immer noch für al-Qaida aktiv und im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet verletzt worden. Er steht auf den Fahndungslisten von Interpol und Bundeskriminalamt.

Die Gefährdung durch den Islamismus, vor allem durch den Dschihadismus und islamistischen Terrorismus, sei nach wie vor sehr hoch, heißt es in Hamburger Verfassungsschutzbericht 2020 - "international, in Deutschland und auch in unserer Stadt". Hamburg habe mit 1660 Islamisten eine vergleichsweise starke Szene, auch die Zahl der gewaltorientierten Islamisten sei erneut angestiegen.

In Harburgs Marienstraße, wo der Terror von 9/11 Unterschlupf fand, erinnert nichts mehr daran. An der Tür acht Klingeln, noch mehr Namen.