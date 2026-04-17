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1000-Euro-Prämie„Seid ihr noch bei Trost?“, fragt man in der CDU

Lesezeit: 3 Min.

Die Spitzen der Koalitionsparteien wollen die Bürger angesichts der steigenden Energiekosten entlasten – und riskieren damit Streit an vielen Fronten.
Die Spitzen der Koalitionsparteien wollen die Bürger angesichts der steigenden Energiekosten entlasten – und riskieren damit Streit an vielen Fronten. Michael Kappeler/DPA

Das Entlastungspaket provoziert selbst in den Reihen der Regierung harte Kritik. Wie könnten Unternehmen das finanzieren? Und warum sollen nun auch noch die Gehälter von Ministern und Spitzenbeamten kräftig steigen?

Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin

Die Kritik kommt nicht von irgendwem, und Peter Tauber ist ein Mann der nachdenklichen Töne. Aber der frühere CDU-Generalsekretär hält so gut wie nichts von der in der Villa Borsig ausgedachten Maßnahme, mit der die Bundesregierung die Folgen des Iran-Kriegs auf die Preise abfedern und das Vertrauen in die schwarz-rote Koalition stärken will. Und Tauber ist bei Union wie SPD nicht allein mit seiner Kritik.

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